3 عوائق حرمت الأهلي ترميم دفاعاته بالشتوية

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مدافعون فاوضهم الأهلي جمال بالعمري

رومان سايس

سعد ناطق

محمود الونش

عيسى مندي أسباب تعثر التعاقد مع مدافع: مزايدات الأندية

رفض أندية التخلي عن مدافعيها

صعوبة فك ارتباط عقود (ساريتش ومارين) السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاوض الأهلي 5 مدافعين عرب طوال الفترة الماضية؛ ليكون أحدهم عنصرا في الفريق الجداوي الذي يعاني من ضعف دفاعي واضح تلقت شباكه على أثره 25 هدفا رغم وصافة الفريق في جدول الترتيب. وأكد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، فيصل زيد أن جهود الإدارة اصطدمت بمغالاة الأندية في أسعار اللاعبين، ورفض البعض الآخر التخلي عنهم، إضافة إلى مشكلة أخرى تتمثل في فك الارتباط بعقود لاعبين موجودين في النادي. وأشار إلى أن إدارة النادي قدمت المصلحة العامة في نهاية الأمر، وعدم الدخول في مزايدات وأسعار عقود مبالغة كان من شأنها إدخال النادي في ديون ورواتب عالية للفترة القادمة. وأضاف «إن من اللاعبين الذين تمت مفاوضتهم اللاعب الجزائري جمال بالعمري، والمغربي الذي يحمل جنسية فرنسية رومان سايس لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي، إضافة إلى لاعب الزمالك المصري محمود الونش ولاعب الشرطة العراقي سعد ناطق فضلا عن لاعب ريال بيتيس الجزائري عيسى منديكل». ونفى المتحدث الرسمي تأخر الفريق في المفاوضات مبينا أن الإدارة تعمل منذ وقت وقبل الفترة الشتوية في البحث عن مدافع وذلك وفق الرؤية الفنية، وفاوضت في أكثر من اتجاه، ورفعت بعض العروض أكثر من مرة، لكن بعض الأندية رفضت التخلي عن اللاعبين في هذه الفترة وأخرى زايدت كثيرا في متطلباتها.

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