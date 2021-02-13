شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلي تدافع عن موسيمانى: كنا بنلاعب بطل أوروبا مش المحلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دافعت قناة الأهلى عن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، بسبب الهجوم الذى تعرض له بعد الخسارة من منافسه بايرن ميونخ الألماني بثنائية نظيفة في كأس العالم للأندية.

وقالت قناة الأهلى: "شيء مستغرب من الإعلام تحدثوا عن مواجهة الأهلى وبايرن ميونخ كأنه يواجه غزل المحلة مش بطل أوروبا والعالم، فمن الطبيعى الخسارة مع الاحترام لكل الأندية، لكن بعد حصد البرونزية الكفة اتعدلت، ولا بد أن نكون موضوعيين ومنطقيين".

يجهز مسئولو النادي الأهلي مكافآت خاصة يتم صرفها للاعبي الفريق الأحمر، بعد حصد الميدالية البرونزية خلال المشاركة في كأس العالم للأندية، عقب الفوز على على بالميراس البرازيلي بنتيجة 3 / 2 في ركلات الترجيح بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وتنوي إدارة الأهلي صرف مكافآت مجزية للاعبين، بعدما نجحوا في تحقيق نتائج قوية خلال المشاركة المشرفة في الظهور للمرة السادسة بمونديال الأندية، ومعادلة الإنجاز الأهم للقلعة الحمراء في البطولة الأقوى على مستوى الأندية، والذي لم يتحقق منذ عام 2006، خاصة بعد الأداء الرجولي الذي ظهر عليه اللاعبين في المباريات الثلاثة لمونديال الأندية.

وتخطط إدارة الأهلي لصرف مكافآت اللاعبين في أقرب وقت، لاسيما بعد انتعاش الخزينة الحمراء بمبلغ 2.5 مليون دولار قيمة التتويج بالميدالية البرونزية للبطولة، مقسمة ما بين مليون دور نظير المشاركة في مونديال الأندية ومليون جنيه أخرى نظير التأهل لنصف نهائي المونديال ونصف مليون دولار نظير الحصول على الميدالية البرونزية.