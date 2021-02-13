شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتراجع ويؤجل مباراتىّ الأهلي والزمالك بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، عن قرارها السابق برفض تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود بدور الـ32 بكأس مصر المحدد لها يوم 20 فبراير الجارى، وقررت اللجنة تأجيل المباراة لأجل غير مسمى بسبب ارتباط الزمالك بمباراة أمام بطل السنغال خارج الديار يوم 23 من نفس الشهر وسفر الفريق الأبيض للسنغال يوم 20.

كما قررت اللجنة تأجيل مباراة الأهلي والنصر ضمن منافسات نفس الجولة بكأس مصر والمحدد لها يوم 19 فبراير الجارى، دون أن يطلب الأهلى تأجيل المباراة بشكل رسمى.

وعلق مصدر مسؤول بنادى الزمالك فى وقت سابق، على قرار اتحاد الكرة برفض تأجيل مواجهة الفريق الكروى الأول أمام حرس الحدود فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، المقرر لها 20 فبراير الجارى، وتمسك مسئولو الجبلاية بإقامة المباراة فى موعدها، على الرغم من رغبة الزمالك فى السفر إلى السنغال صباح يوم 20 لمواجهة تونجيث السنغالي يوم 23 من الشهر ذاته، فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن قرار رفض تأجيل مواجهة الحرس سيؤثر على مشوار الفريق فى مهمته الوطنية بدورى أبطال أفريقيا، حيث يلعب الزمالك باسمه واسم الرياضة المصرية مثل الأهلى، والتعنت فى رفض تأجيل المباراة سيصيب اللاعبين بالإجهاد قبل مباراة مهمة وصعبة أمام الفريق السنغالى.

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك ستتقدم بطلب جديد لاتحاد الكرة لتأجيل لقاء الكأس يوم 20، متمنيًا أن يوافق الاتحاد على الطلب تلك المرة، والعمل على مساندة الفريق فى مشواره الأفريقى وليس العكس.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بترتيب مجموعته برصيد نقطة واحدة، حيث جاء ترتيب المجموعة بوجود الترجى فى المقدمة برصيد 3 نقاط، ثم مولودية الجزائر فى المركز الثاني بنقطة وحيدة، وخلفه الزمالك بنفس الرصيد، بينما يقبع بطل السنغال فى المركز الأخير بلا نقاط.