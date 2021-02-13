شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: الأهلي يجهز للمونديال منذ عام.. وكنا نتخوف بعد رحيل الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلى السابق، أن الأهلى كان يُحضر للمشاركة فى كأس العالم للأندية منذ أكثر من عام، بفضل الصفقات التى أبرمها سواء بالتعاقد مع لاعبين مميزين مثل حمدى فتحى وأليو ديانج وحسين الشحات وغيرهم من اللاعبين المميزين.

وقال وليد صلاح، فى تصريحات لبرنامج "الأهلى فى المونديال" على قناة الأهلي، "الفريق بدأ الموسم بشكل جيد بعدما ظهر بمستوى طيب من قبل مع رينيه فايلر قبل أن يكمل المشوار بيتسو موسيمانى من بعده، كنا نتخوف على الأهلى بعد رحيل اللاعبين الكبار عن صفوف الفريق، مثل أحمد فتحى وحسام عاشور وشريف إكرامى ورمضان صبحي، ولكن معدن اللاعبين الحاليين ظهرت وقت الشدة وفى المواقف الصعبة".

وأضاف، محمد الشناوى من اللاعبين الكبار وكنت أتحدث معه عندما كان يجلس احتياطى لشريف إكرامي، وعندما كنت فى الاتحاد السكندرى كنا نفكر فى استعارته من الأهلى وكان يركز جيدا انتظارا للحصول على الفرصة، وأهنئه على المستوى الرائع الذى وصل له ومعه وليد سليمان أيمن أشرف وكل اللاعبين الكبار".