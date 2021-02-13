شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى: إدارة الأهلى حققت 85% من الخطة الموضوعة للإنشاءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنا خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، المصريين بعد حصول النادي الأهلي على برونزية كأس العالم للأندية، متمنيًا أن يظل دائمًا النادى الأهلى سبب فرحة المصريين وشيئًا يدعو للفخر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور مع الإعلامى أسامة كمال: أن مجلس الإدارة إلى الآن رغم التحديات حقق 85% من الخطة الموضوعة للفترة من الإنشاءات والمسئوليات الاجتماعية، وليس جديدًا على الأهلى الحمد لله نحن النادى الوحيد المصرى أو العربى المتواجد في لجنة الأندية للاتحاد الدولى من 2008 إلى 2015 والتي لم تعد موجودة بعد بلاتر .

وأكمل: الأهلى ماشى بخطة استثمارية محترمة ويخطط لعمل 3 شركات ونفكر فكر استثمارى مع الحفاظ على هوية النادى.