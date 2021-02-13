شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يعود لقيادة هجوم الزمالك فى قمة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك، لقيادة هجوم فريقه فى المباراة المقبلة أمام الإسماعيلى المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعدما غاب عن المواجهة الماضية أمام مولودية الجزائر التى أقيمت أمس الجمعة، بافتتاح مشوار الأبيض بدوري المجموعات الأفريقي "أبطال أفريقيا" والتى انتهت بالتعادل السلبي، لعدم قيد الجزيرى بالقائمة الأفريقية للزمالك.

ويفضل البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك، الدفع بسيف الجزيرى لقيادة الهجوم أمام الدراويش، مع عودة مروان حمدى لمقاعد البدلاء، خاصة وإن الأخير لم يقدم المستوى المطلوب خلال مواجهة مولودية الجزائر، وعلق باتشيكو على أداءه قائلاً: "مروان حمدى لاعب مميز لكن يحتاج لوقت حتى يتأقلم، والمهاجم الذى يسجل أهداف باستمرار سعره غال".

ولم يتم قيد سيف الجزيرى فى قائمة الزمالك الأفريقية نظرًا لمشاركته مع المقاولون العرب فى الكونفدرالية الأفريقية، التى ودعها ذئاب الجبل بعد الخسارة من النجم الساحلى بنتيجة 2 / 1، وشهدت واقعة بصق الشيمى على الحكم.

ووجه باتشيكو رسالة سريعة للاعبي الزمالك بعد مباراة المولودية طالبها فيها بضرورة التركيز الشديد في كافة المباريات المقبلة بمسابقة الدوري لعدم إهدار نقاط أخري والاستمرار في المنافسة على الصدارة.