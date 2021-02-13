شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخوض مرانه الوحيد فى أبيدجان قبل مواجهة راسينج كلوب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة بنادي بيراميدز مرانه الوحيد على استاد إيبمبي بمدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية، استعدادًا لمواجهة راسينج كلوب في إطار لقاءات كأس الكونفدرالية الأفريقية، واشتمل المران الذي استغرق قرابة الساعة والربع على مجموعة من الوحدات الفنية والخططية وتقسيمة بجانب التعرف على أرضية الملعب عن قرب.

وظهر حماس لاعبي فريق بيراميدز لتحقيق الفوز على المنافس الإيفواري والعودة إلى القاهرة بنتيجة مطمئنة قبل مواجهة الإياب التي ستقام يوم 21 فبراير الجاري بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وعقد اليوم بمقر الاتحاد الإيفواري لكرة القدم الاجتماع الفني لمباراة راسينج كلوب وبيراميدز في إطار مواجهات كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتم خلاله الاتفاق على ملابس الفريقين، حيث يرتدي بيراميدز اللون الأسود الكامل بينما يرتدي حارس المرمى الأصفر الكامل، ويرتدى راسينج كلوب المضيف الأزرق في الأبيض، ويرتدى حارسه الأخضر في الأسود. وتم كذلك الاتفاق على تحرك الفريقين لملعب المباراة في الثالثة عصرا قبل المباراة بثلاث ساعات بسبب طول المسافة بين فندق الإقامة واستاد إيبمبي الذي يستضيف اللقاء. وتم التأكيد من جانب المراقب الطبي على المسحات الطبية للفريقين وأعضاء البعثتين والحكام، والتي بناء على نتيجتها ستكون قوائم الفريقين والمسموح بحضورهم للمباراة. ورحب مسئولو نادي راسينج كلوب ببعثة بيراميدز وأكدوا أنهم في وطنهم الثاني والنادي المضيف مستعد لتذليل أي عقبات تقف في وجه النادي خلال فترة وجوده وحتى المغادرة عقب مباراة الأحد عائدا إلى القاهرة.



احمد سامى



اسامة جلال



اسلام عيسى



تراورى



دونجا



على جبر



فريق بيراميدز يتحرك لملعب التدريب



لاعبى بيراميدز



محمود وادى