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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يناقش استعدادات استضافة بطولة العالم للرماية والان مع تفاصيل الخبر
كما تابع الوزير الأمور اللوجستية والإدارية المتعلقة بإقامة المشاركين بالفنادق، وجاهزية وسائل تنقلهم ومراسم استقبالهم، وكذا الاستعداد من جانب المنتخب المصري لمنافسات البطولة.
وأكد الدكتور أشرف صبحي على المتابعة مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم للرماية والاتحاد المصري للعبة لتوفير كل المتطلبات والاحتياجات اللازمة لإقامة البطولة على أعلى مستوى استمرارًا لسلسلة النجاحات التي تحققها مصر في استضافة البطولات الرياضية الدولية الكبرى.
وتابع الوزير أن دول العالم أصبحت تثق في قدرة مصر على تنظيم واستضافة كبري البطولات والأحداث الرياضية في ظل جائحة كورونا ، وعقب النجاح المبهر الذى حققته مصر في استضافة بطولة العالم لكرة اليد خلال شهر يناير الماضى بمشاركة 32 منتخباً.
وزير الرياضة
أشرف صبحي
أشرف صبحي وزير الرياضة