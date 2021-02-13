شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يناقش استعدادات استضافة بطولة العالم للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية؛ للوقوف على الاستعدادات المتعلقة باستضافة مصر لبطولة العالم للرماية في الفترة من 22 فبراير الجاري حتى 5 مارس المقبل.

واستعرض الاجتماع كل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي سيتم تطبيقها على اللاعبين المشاركين بالبطولة والوفود المرافقة للوقاية من فيروس كورونا حيث من المقرر مشاركة نحو 400 لاعب ولاعبة من 35 دولة من مختلف دول العالم.

كما تابع الوزير الأمور اللوجستية والإدارية المتعلقة بإقامة المشاركين بالفنادق، وجاهزية وسائل تنقلهم ومراسم استقبالهم، وكذا الاستعداد من جانب المنتخب المصري لمنافسات البطولة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على المتابعة مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم للرماية والاتحاد المصري للعبة لتوفير كل المتطلبات والاحتياجات اللازمة لإقامة البطولة على أعلى مستوى استمرارًا لسلسلة النجاحات التي تحققها مصر في استضافة البطولات الرياضية الدولية الكبرى.

وتابع الوزير أن دول العالم أصبحت تثق في قدرة مصر على تنظيم واستضافة كبري البطولات والأحداث الرياضية في ظل جائحة كورونا ، وعقب النجاح المبهر الذى حققته مصر في استضافة بطولة العالم لكرة اليد خلال شهر يناير الماضى بمشاركة 32 منتخباً.



وزير الرياضة



أشرف صبحي