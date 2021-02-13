الامارات | مانشستر سيتي يقسو على توتنهام ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يقسو على توتنهام ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزز فريق مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه توتنهام 3 / صفر اليوم السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري، والتي شهدت خسارة ليفربول أمام ليستر سيتي 1 / 3 وفوز بيرنلي على كريستال بالاس 3 / صفر.

وسجل أهداف مانشستر سيتي رودريجو هيرنانديز في الدقيقة 22 من ركلة جزاء وإلكاي جويندوجان (هدفين) في الدقيقتين 50 و66.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه ليستر سيتي، وتوقف رصيد توتنهام عند 36 نقطة في المركز الثامن.

وهذا هو الانتصار السادس عشر على التوالي لمانشستر سيتي في كافة المسابقات هذا الموسم.

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