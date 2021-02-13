شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن سقوط ليفربول أمام ليستر سيتي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على لقاء ليفربول وليستر سيتي والذي انتهى بفوز عريض لفريق الثعالب بثلاثية مقابل هدف سجله النجم المصري محمد صلاح.

وقال موقع ديلي ميل، إن ليفربول ابتعد عن المنافسة على لقب مسابقة البريميرليج بعد خسارته بثلاثية أمام ليستر سيتي وتوسيع فارق النقاط مع المتصدر مانشستر سيتي المتوهج في المسابقة خلال هذه الفترة، وأصبح يملك في جعبته 53 نقطة وينقصه خوض مباراة عن ليفربول الذي خاض 24 مباراة والمان سيتي خاض 23.

وأضاف التقرير، أن ليفربول أصبح مطالبا بالتواجد في المربع الذهبي لضمان اللعب والتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا العام المقبل.

وقال موقع ميرور، ليستر سيتي أنهى طموحات وآمال ليفربول في المنافسة على لقب البريميرليج مع المان سيتي المتصدر، بل هذه الهريمة جعلت موقع ليفربول في المسابقة داخل المربع الذهبي موضع شك، لأنه إذا استمر الريدز بهذا الأداء فلن يبقى بين الأربعة الكبار، وهو ما اتفق عليه موقع صحيفة «ذا صن».