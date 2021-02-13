شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام نابولي × يوفنتوس: الحارس البديل يلعب دور البطولة في انتصار أصحاب الأرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق نابولي انتصارًا غاليًا على ملعبه ضد يوفنتوس بنتيجة 1-0 في مباراة ضمن الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

وسيطر الضيوف على الكرة بنسبة 60% خلال الشوط الأول، لكن أصحاب الأرض كانوا الأكثر من حيث التسديد (7 مقابل 6) مع التسديد على المرمى أكثر من منافسه (2 مقابل 1).

وصنع يوفنتوس عدد الفرص التهديفية الأكبر في الشوط الأول (5 مقابل 3)، لكن نابولي هو من تقدم في النتيجة بعد 31 دقيقة عن طريق لورينزو إنسيني الذي سجل من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه ضد مدافع يوفنتوس، كيليني، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وصعد يوفنتوس من مردوده الهجومي في الشوط الثاني وهو ما أنعكس تمامًا على الاستحواذ (66%)، وعدد التسديدات (18، 5 على المرمى)، في حين لم يسدد فريق نابولي سوى تسديدة وحيدة لم تكن على المرمى (تسديدة معترضة) لكن بسالة دفاع أصحاب الأرض وتألق حارسهم أليكس ميريت- الذي لم يكن مقدر له لعب المباراة من البداية لولا اصابة الحارس الكولومبي اوسبينا في فترة الإحماء لما قبل المباراة- قادت أصحاب الأرض لانتصار غال في صراع المقدمة في السيريا أي.

رجل المباراة:

الحارس الإيطالي أليكس ميريت قدم مباراة كبيرة ضد حامل لقب الدوري الإيطالي، فتمكن من القيام بـ 6 تصديات، 5 منهم لتسديدات من داخل منطقة الجزاء، وكان أبرز لاعبي أصحاب الأرض في انتصارهم على يوفنتوس.

هل تعلم أن:

- هذه هي أول مواجهة تدريبية على الإطلاق بين جينارو جاتوزو وأندريا بيرلو، والأولى بينهم على مستوى كرة القدم في الدوري الإيطالي منذ مواجهتهما كلاعبين في أبريل 2000 خلال مباراة ريجينا وميلان (قبل 20 عامًا، 297 يومًا).

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

نابولي ارتقى للمركز الرابع بفارق الأهداف عن روما، وخلف يوفنتوس (42 نقطة) بنقطتين.

الخسارة هي الأولى ليوفنتوس بعد 3 مباريات متتالية. حامل لقب الدوري اصبح الأن متخلف عن القمة بـ 7 نقاط كاملة، ويبعد عن المركز الثاني بـ 5 نقاط.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- لورينزو إنسيني هو سابع لاعب في تاريخ نابولي يصل إلى 100 هدف بقميص الفريق في مختلف البطولات.

- جورجيو كيليني لعب اليوم مباراته رقم 400 في الدوري الإيطالي (37 مع فيورنتينا، 363 مع يوفنتوس) والمباراة رقم 500 مع يوفنتوس في مختلف المسابقات.