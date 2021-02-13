شكرا لقرائتكم خبر عن السيتي يحقق أرقام قياسية بعد الفوز على توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق مانشستر سيتى، بقيادة المدرب الإسبانى بيب جوارديولا، في تحقيق العديد من الأرقام القياسية بعدما واصل انتصاراته في الدوري الإنجليزي، وجاء آخرها على منافسه توتنهام هوتسبير، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب «الاتحاد»، في قمة منافسات الجولة الـ24 من عمر مسابقة «بريميرليج».

فاز مانشستر سيتي في 6 مباريات متتالية على ملعبه دون أن تهتز شباكه، للمرة الأولى منذ 119 عاما.

أكمل مان سيتي 15 مباراة في الدوري الإنجليزي بدون أن يتأخر بالنتيجة، الرقم القياسي يملكه أرسنال برصيد 19 مباراة.

يعد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتى أكثر مدير فنى حقق انتصارات على جوزيه مورينيو برصيد 12 فوزا.

وحافظ مان سيتي على سجله خاليا من الهزائم منذ الخسارة أمام توتنهام في نوفمبر 2020، حيث حقق 20 انتصارا و3 تعادلات في 23 مباراة، كما سجل لاعبوه 55 هدفا واستقبلت شباكه 5 أهداف فقط، وحقق 17 كلين شيت.