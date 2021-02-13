شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: «الشناوي بطل وأسد.. ومروان محسن حظه وحش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي أحمد موسى، إن النادي الأهلي «شرف الدنيا كلها» بعد حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي جمعت الفريقين على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتابع خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن النادي الأهلي نجح في حصد الميدالية البرونزية الثانية في تاريخه بعد ميدالية طوكيو 2006.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الأهلي أصبح أول ناد في الوطن العربي وإفريقيا يحصل على الميدالية البرونزية للمرة الثانية في كأس العالم للأندية.

وأشاد الإعلامي أحمد موسى بأداء محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي بعد تألقه خلال ركلات الترجيح أمام بالميراس البرازيلي، قائلا «الشناوي بطل وأسد».

وكشف موسى أن مروان محسن مهاجم النادي الأهلي قام بتسديد ركلة الجزاء خلال مباراة بالميراس بطريقة جيدة متابعا «حظه وحش وسددها في العارضة».