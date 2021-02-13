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بيراميدز ينهي مرانه الوحيد في أبيدجان

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض فريق الكرة بنادي بيراميدز مرانه الوحيد على استاد إيبمبي بمدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية، استعدادًا لمواجهة راسينج كلوب، في إطار لقاءات كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

واشتمل المران الذي استغرق قرابة الساعة والربع على مجموعة من الوحدات الفنية والخططية وتقسيمة بجانب التعرف على أرضية الملعب عن قرب.

وظهر حماس لاعبي فريق بيراميدز لتحقيق الفوز على المنافس الإيفواري والعودة إلى القاهرة بنتيجة مطمئنة قبل مواجهة الإياب التي ستقام يوم ٢١ فبراير الجاري بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويحل بيراميدز ضيفًا على نظيره نادي راسينج كلوب في السادسة من مساء الأحد، بملعب إيبمبي في أبيدجان، ضمن لقاءات ذهاب دور الـ ٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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