شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يستعيد جهود سمير وناصف فى مواجهة القناة بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعيد فريق طلائع الجيش جهود الثنائى أحمد سمير، هداف الفريق، ومحمد ناصف، الظهير الأيسر، في مواجهة القناة بكأس مصر بعد غيابهما عن مباراة سموحة بالدوري للإيقاف، حيث تلقى أحمد سمير الإنذار الثالث في مواجهة بيراميدز التي خسرها الطلائع بهدف دون رد بالدوري، بينما تعرض محمد ناصف للطرد في نفس المباراة.

وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش صفحة مباراة سموحة التي أقيمت عصر الجمعة على استاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الـ13 لمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، نظرًا لضيق الوقت يبدأ الفريق الاستعداد بدون راحة لمواجهة القناة المقرر لها الثانية والنصف ظهر الخميس المقبل، على استاد السويس الجديد بدور الـ32 لبطولة كأس مصر، حيث تخضع العناصر التي شاركت في مواجهة سموحة لتدريبات استشفائية، فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مرانًا قويًا.