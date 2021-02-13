شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بالبطولة العربية لسباعيات الرجبى للرجال والسيدات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج المنتخب الوطني للرجبي «رجال» بالبطولة العربية السادسة للرجال التي أقيمت على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير في الإسكندرية.

وتمكن المنتخب الوطنى من حصد لقب البطولة إثر تغلبه على منتخب لبنان في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم بملعب الأكاديمية العربية، وحصل منتخب لبنان على المركز الثاني، والامارات على المركز الثالث.

وفى ذات السياق فاز المنتخب الوطني للرجبي سيدات بالمركز الأول بعد تغلبه في المباراة النهائية على المنتخب السورى بينما حصل منتخب الامارات على المركز الثالث.

وشارك في البطولة العربية 8 منتخبات عربية للرجال، هم مصر والإمارات ولبنان وسوريا والعراق والسودان وفلسطين وليبيا، و4 منتخبات للسيدات هي مصر، والأمارات وسوريا ولبنان، وتقام البطولة على ملعب الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

شهد مراسم ختام البطولة الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، قيس الظالعى رئيس الاتحاد العربي والأسيوي للرجبي، شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، حسام صاحب رئيس الاتحاد المصرى للرجبي.

مصر تفوز بالبطولة العربية لسباعيات الرجبى للرجال و السيدات- صور

مصر تفوز بالبطولة العربية لسباعيات الرجبى للرجال و السيدات- صور

مصر تفوز بالبطولة العربية لسباعيات الرجبى للرجال و السيدات- صور

مصر تفوز بالبطولة العربية لسباعيات الرجبى للرجال و السيدات- صور

مصر تفوز بالبطولة العربية لسباعيات الرجبى للرجال و السيدات- صور

مصر تفوز بالبطولة العربية لسباعيات الرجبى للرجال و السيدات- صور

مصر تفوز بالبطولة العربية لسباعيات الرجبى للرجال و السيدات- صور

مصر تفوز بالبطولة العربية لسباعيات الرجبى للرجال و السيدات- صور

مصر تفوز بالبطولة العربية لسباعيات الرجبى للرجال و السيدات- صور

مصر تفوز بالبطولة العربية لسباعيات الرجبى للرجال و السيدات- صور