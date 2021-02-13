شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى الأهلي بسبب تصريحات موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشبت أزمة خفية بين محمد شريف والزامبي والتر بواليا ثنائي هجوم فريق الأهلي، مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، عقب العودة من المشاركة في كأس العالم للأندية في قطر.

ويشعر محمد شريف والزامبي والتر بواليا بالغضب تجاه موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي بسبب طلبه التعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الصيفية وتجاهل دورهما مع الفريق خاصة بواليا الذي لم يمر على تعاقده مع النادي سوى 40 يوماً فقط قادماً من الجونة.

وكشف محمد شريف وبواليا لزملائهما في فريق الأهلي عن غضبهما من طلب موسيماني للجنة التخطيط بالنادي الأحمر بضم مهاجم جديد في الصيف وأن المدير الفني يتسبب في فقدان الثقة لمهاجمي الأهلي ودائم التعجل في الحكم على لاعبيه داخل الملعب.