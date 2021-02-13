شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يضرب النصر برباعية فى الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الشباب فوزا كبيرا على مضيفه النصر بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب «مرسول بارك»، في ديربي الرياض، في قمة مواجهات الجولة الثامنة عشرة من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان «الدوري السعودي للمحترفين».

سجل أهداف الشباب، الأرجنتيني المخضرم إيفر بانيجا في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، وأضاف مواطنه كريستيان خوانكا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 28 و82.

واختتم الوافد الجديد، النيجيري أوديون إيجالو أهداف الشباب في الوقت بدل الضائع من المباراة.

وبتلك النتيجة يتوقف رصيد النصر عند 25 نقطة، محتلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما يتواجد فريق الشباب على رأس الترتيب برصيد 38 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.