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الشباب يضرب النصر برباعية فى الدوري السعودي

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الشباب فوزا كبيرا على مضيفه النصر بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب «مرسول بارك»، في ديربي الرياض، في قمة مواجهات الجولة الثامنة عشرة من منافسات دوري كأس «الدوري السعودي للمحترفين».

سجل أهداف الشباب، الأرجنتيني المخضرم إيفر بانيجا في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، وأضاف مواطنه كريستيان خوانكا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 28 و82.

واختتم الوافد الجديد، النيجيري أوديون إيجالو أهداف الشباب في الوقت بدل الضائع من المباراة.

وبتلك النتيجة يتوقف رصيد النصر عند 25 نقطة، محتلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما يتواجد فريق الشباب على رأس الترتيب برصيد 38 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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