اخبار الرياضه

طبيب الأهلي يصدم موسيماني بسبب ناصر ماهر

0 نشر
أحمد رضا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يصدم موسيماني بسبب ناصر ماهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبرًا صادمًا، خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق.

وكان ناصر ماهر قد أجرى عملية جراحية في الكتف، بعد تعرضه لإصابة خلع في الكتف في ديسمبر الماضي في مباراة الافتتاح بالدوري أمام مصر المقاصة.

وتلقى موسيماني مدرب الأهلي، تأكيدات من قبل طبيب الفريق أحمد أبوعبلة أن اللاعب لن يعود قبل مرور 6 أسابيع إلى التدريبات الجماعية.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    171,993

  • تعافي

    133,707

  • وفيات

    9,857

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا