شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يصدم موسيماني بسبب ناصر ماهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبرًا صادمًا، خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق.

وكان ناصر ماهر قد أجرى عملية جراحية في الكتف، بعد تعرضه لإصابة خلع في الكتف في ديسمبر الماضي في مباراة الافتتاح بالدوري أمام مصر المقاصة.

وتلقى موسيماني مدرب الأهلي، تأكيدات من قبل طبيب الفريق أحمد أبوعبلة أن اللاعب لن يعود قبل مرور 6 أسابيع إلى التدريبات الجماعية.