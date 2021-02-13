اخبار الرياضه

جوندوجان يتصدر هدافي الدوريات الخمس الكبرى

0 نشر
محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن جوندوجان يتصدر هدافي الدوريات الخمس الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت شبكة «سكواكا» للأرقام والإحصائيات، أن ألكاي جوندوجان، نجم مانشستر سيتي، يتصدر قائمة هدافي الدوريات الخمس الكبرى في عام 2021 برصيد 9 أهداف، وبات يملك أهدافًا في الدوري هذا العام أكثر من روبرت ليفاندوفسكي 7، وليونيل 6، وكريستيانو رونالدو 4.

ووفقا لشبكة «أوبتا»، نجح جوندوجان في تسجيل 11 هدفا في آخر 12 مباراة خاضها في البريميرليج، وقبلها سجل 10 أهداف في آخر 82 مباراة.

وبات جوندوجان أول لاعب من مانشستر سيتي يسجل 11 هدفا في البريميرليج هذا الموسم، وسجل للسيتي الموسم الماضي 5 لاعبين 10 أهداف أو أكثر وهم: رحيم سترلينج وسيرجيو أجويرو وجابريل جيسوس وكيفين دي بروين إضافة إلى رياض محرز.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    171,993

  • تعافي

    133,707

  • وفيات

    9,857

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا