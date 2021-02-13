شكرا لقرائتكم خبر عن جوندوجان يتصدر هدافي الدوريات الخمس الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت شبكة «سكواكا» للأرقام والإحصائيات، أن ألكاي جوندوجان، نجم مانشستر سيتي، يتصدر قائمة هدافي الدوريات الخمس الكبرى في عام 2021 برصيد 9 أهداف، وبات يملك أهدافًا في الدوري هذا العام أكثر من روبرت ليفاندوفسكي 7، وليونيل ميسي 6، وكريستيانو رونالدو 4.

ووفقا لشبكة «أوبتا»، نجح جوندوجان في تسجيل 11 هدفا في آخر 12 مباراة خاضها في البريميرليج، وقبلها سجل 10 أهداف في آخر 82 مباراة.

وبات جوندوجان أول لاعب من مانشستر سيتي يسجل 11 هدفا في البريميرليج هذا الموسم، وسجل للسيتي الموسم الماضي 5 لاعبين 10 أهداف أو أكثر وهم: رحيم سترلينج وسيرجيو أجويرو وجابريل جيسوس وكيفين دي بروين إضافة إلى رياض محرز.