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تريزيجيه والمحمدي على مقاعد بدلاء أستون فيلا أمام برايتون

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد الثنائي المصرى محمود حسن «تريزيجيه» وأحمد المحمدى، على مقاعد بدلاء فريق أستون فيلا لمواجهة مضيفه فريق برايتون، المقرر لها في العاشرة من مساء اليوم السبت على ملعب «فالمر»، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من «بريميرليج».

ويبدأ أستون فيلا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارتينيز.

الدفاع: كاش، كونسا، مينجيز، تارجت.

الوسط: ماكجين، لويز، باركلى.

الهجوم: تراورى، ويتكينز، جريليش.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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