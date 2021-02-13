شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه والمحمدي على مقاعد بدلاء أستون فيلا أمام برايتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد الثنائي المصرى محمود حسن «تريزيجيه» وأحمد المحمدى، على مقاعد بدلاء فريق أستون فيلا لمواجهة مضيفه فريق برايتون، المقرر لها في العاشرة من مساء اليوم السبت على ملعب «فالمر»، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي «بريميرليج».

ويبدأ أستون فيلا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارتينيز.

الدفاع: كاش، كونسا، مينجيز، تارجت.

الوسط: ماكجين، لويز، باركلى.

الهجوم: تراورى، ويتكينز، جريليش.