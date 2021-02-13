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مانشستر سيتى يحسم قمة توتنهام بثلاثية نظيفة

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا في قمة مباريات الجولة رقم 24 من الممتاز، بعد التغلب على توتنهام هوتسبير بثلاثية نظيفة، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الاتحاد.

وسجل ثلاثية السيتي رودريجو من ركلة جزاء في الدقيقة 23، وإلكاي جوندوجان هدفين في الدقيقتين 50 و66.

وبهذه النتيجة عزز مانشستر سيتي صدارته لجدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 53 نقطة، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 36 نقطة في المركز الثامن.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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