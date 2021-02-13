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ميسي في تشكيل برشلونة لمواجهة ألافيس.. ويعادل رقم تشافي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في تحقيق رقم مميز، بعدما تواجد في تشكيل البارسا الأساسي لمواجهة ضيفه ديبورتيفو ألافيس، التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم، السبت، على ملعب «كامب نو»، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات «الليجا» للموسم الحالي 2020-2021، في لقاء يسعى من خلاله البارسا للفوز للبقاء في دائرة المنافسة على اللقب.

ويخوض ميسي اليوم مباراته رقم 505 في الليجا، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ برشلونة خوضًا لمباريات المسابقة عبر تاريخها، بالتساوى مع النجم السابق تشافى هيرنانديز المدرب الحالى لفريق السد القطرى.

كما يحتل ليونيل ميسي بالمشاركة مع تشافي المركز التاسع في قائمة أكثر اللاعبين بصفة عامة مشاركة في الدوري الإسباني منذ نشأته في عام 1929.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

تير شتيجن، سيرجيو، جريزمان، ميسي، ريكي بويج، لانجليه، ترينكاو، دي يونج، جونيور، إلاكس، مينجويزا.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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