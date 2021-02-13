شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي في تشكيل برشلونة لمواجهة ألافيس.. ويعادل رقم تشافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في تحقيق رقم مميز، بعدما تواجد في تشكيل البارسا الأساسي لمواجهة ضيفه ديبورتيفو ألافيس، التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم، السبت، على ملعب «كامب نو»، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني «الليجا» للموسم الحالي 2020-2021، في لقاء يسعى من خلاله البارسا للفوز للبقاء في دائرة المنافسة على اللقب.

ويخوض ميسي اليوم مباراته رقم 505 في الليجا، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ برشلونة خوضًا لمباريات المسابقة عبر تاريخها، بالتساوى مع النجم السابق تشافى هيرنانديز المدرب الحالى لفريق السد القطرى.

كما يحتل ليونيل ميسي بالمشاركة مع تشافي المركز التاسع في قائمة أكثر اللاعبين بصفة عامة مشاركة في الدوري الإسباني منذ نشأته في عام 1929.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

تير شتيجن، سيرجيو، جريزمان، ميسي، ريكي بويج، لانجليه، ترينكاو، دي يونج، جونيور، إلاكس، مينجويزا.