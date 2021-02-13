شكرا لقرائتكم خبر عن هيرتا برلين يقتنص نقطة ثمينة بالتعادل مع شتوتجارت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على ملعب مرسيدس بنز، فرض هيرتا برلين التعادل على مضيفه شتوتجارت بهدف لمثله، في الجولة الـ 21 من الدوري الألماني.

وتقدم شتوتجارت بهدف سجله ساسا كالادزيتش في الدقيقة 45، وأدرك لوكا نيتز هدف التعادل لهيرتا برلين في الدقيقة 82.

بهذه النتيجة رفع شتوتجارت رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر، فيما رفع هيرتا برلين رصيده للنقطة الـ 18 في المركز الخامس عشر.