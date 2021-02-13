شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبي يحسم مصير عودة «مدبولي» لتدريبات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري أحمد مدبولي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، اختبار طبي، «الثلاثاء»، لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

وغاب مدبولي، عن المشاركة مع الإسماعيلي أمام سموحة وكذلك خرج من القائمة التي ستخوض مواجهة لافيينا، في الكأس بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

وعقد يوفيتش، المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعب، «السبت»، اطمأن منه على سير برنامجه العلاجي والتأهيلي.