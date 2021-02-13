شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لمجلس الزمالك بسبب أزمة الحجز على أرصدة البنوك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب مسئولو نادي الزمالك تدخل المسئولين لحل أزمة الحجز على أرصدة النادى في البنوك من جانب التأمينات، بعدما تضاعفت مديونية القلعة البيضاء لدى التأمينات خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم سداد المبالغ المستحقة وكذلك عدم الالتزام بالجدولة المتفق عليها.

ويعقد مجلس الزمالك اجتماعا عاجلا من أجل هذه الأزمة حيث طلب المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة، من أشرف صبحي وزير الرياضة، ضرورة التدخل من أجل إنهاء هذا الأمر.