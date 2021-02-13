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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الالماني: التعادل السلبي يخيّم على مواجهة يونيون برلين وشالكه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021
تعادل يونيون برلين مع ضيفه شالكه سلباً في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على استاد آندر آلتن فورستيري ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الالماني لكرة القدم.
وغابت الأهداف عن دقائق المباراة التسعين حيث قدّم الطرفين أداءً باهتاً ولم ينجح أحدهما بهز شباك الخصم ليواصل شالكه سلسلة نتائجه السيئة في البوندسليغا في وقت إستمر غياب يونيون برلين عن الإنتصارات للمباراة الخامسة على التوالي.
ورفع يونيون برلين رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع فيما رفع شالكه رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأخير.