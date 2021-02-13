الدوري الالماني: التعادل السلبي يخيّم على مواجهة يونيون برلين وشالكه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

تعادل ​يونيون برلين​ مع ضيفه ​شالكه​ سلباً في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على استاد آندر آلتن فورستيري ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من ​الدوري الالماني​ لكرة القدم.



وغابت الأهداف عن دقائق المباراة التسعين حيث قدّم الطرفين أداءً باهتاً ولم ينجح أحدهما بهز شباك الخصم ليواصل شالكه سلسلة نتائجه السيئة في البوندسليغا في وقت إستمر غياب يونيون برلين عن الإنتصارات للمباراة الخامسة على التوالي.

ورفع يونيون برلين رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع فيما رفع شالكه رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأخير.