الليغا: ايبار يكتفي بالتعادل الايجابي امام بلد الوليد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

ضمن منافسات الجولة الـ 23 من ​الدوري الاسباني لكرة القدم​، اكتفى فريق ​ايبار​ بالتعادل الايجابي في المباراة التي جمعته في معقله امام نظيره ​بلد الوليد​، وانتهت هذه المواجهة بهدف لمثله لكلا الفريقين.



دخل فريق الضيوف هذا اللقاء بحماس كبير حيث تمكن من خطف الهدف الاول في الدقيقة السابعة عن طريق اللاعب روكي ميسا من ركلة جزاء بعد خطأ ارتكبه اللاعب انايتز اربيلا على سيرجيو غوارديولا نافارو، ليعود فريق اصحاب الارض الى اجواء المباراة سريعاً حيث كثفوا هجماتهم على مرمى فريق الخصم وتمكنوا من احراز هدف التعادل عبر اللاعب انريكي غارسيا كيكي بمساعدة من زميله بريان سالفا تييرا، لتهدأ وتيرة هذه المواجهة حيث اقتصرت على الهجمات المرتدة والتي باءت بالفشل لحين انتهاء اللقاء بواقع 1 – 1.