ليفركوزن يفرط في تقدمه بهدفين ويتعادل مع ماينز

فرط باير ليفركوزن في تقدمه بهدفين، عندما اهتزت شباكه مرتين في الدقائق الأخيرة ليتعادل 2-2 مع ضيفه ماينز، السبت، ويتقدم للمركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم. وقلب ماينز المباراة بفضل هدف روبرت-نيستا جلاتسل في الدقيقة 89 ثم كيفن شتوجر في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويتحمل ليفركوزن، الذي ينافس على إنهاء الموسم في المربع الذهبي من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، مسؤولية منح ماينز فرصة خطف التعادل.

وانتصر ليفركوزن مرتين فقط في آخر تسع مباريات في الدوري.

وقال سفين بيندر لاعب ليفركوزن: من الصعب شرح كيف اهتزت شباكنا بهدفين بهذا الشكل في الدقائق الأخيرة. لكن بطريقة ما نستحق ما حدث لنا بسبب ما قدمناه في الشوط الثاني بأكمله، ماينز كان شرساً ومتعطشاً للتسجيل. في النهاية عوقبنا على ما فعلناه طوال الشوط الثاني.

وكان ليفركوزن الطرف الأفضل في الشوط الأول، ومنحه لوكاس ألاريو التقدم في الدقيقة 14 بعد هجمة سريعة بقيادة موسى ديابي. واتيحت لماينز، صاحب المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة، فرصة إدراك التعادل لكن ضربة رأس من كريم أونيسيو اصطدمت بالقائم إلى خارج الملعب.

وبدا أن البديل باتريك شيك أنهى آمال ماينز بتسجيل الهدف الثاني لليفركوزن، الذي سدد في إطار المرمى أيضاً، قبل ست دقائق من النهاية لكن ثنائية الفريق الضيف منحته نقطة ثمينة. وهز جلاتسل شباك الحارس البديل نيكلاس لومب، ثم استفاد شتوجر من إبعاد سيئ للكرة من بيندر ليدرك التعادل.