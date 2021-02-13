شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية يجتاز ويسكا ويحقق فوزه التاسع توالياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عانى إشبيلية أمام ويسكا متذيل الترتيب قبل أن يفوز بصعوبة 1-صفر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم السبت ليحقق انتصاره التاسع على التوالي في كل المسابقات.

وسجل المهاجم منير الحدادي هدف الفوز بعد كرة عرضية من أوليفر توريس في الدقيقة 57 لكن إشبيلية احتاج إلى تألق الحارس ياسين بونو للخروج بالانتصار.

وأنقذ الحارس المغربي في البداية محاولة خطرة بضربة رأس من رفائيل مير مهاجم ويسكا، قبل أن يتألق أمام محاولة سيرجيو جوميز في الدقيقة 89 ثم منع مير من التسجيل من المتابعة.

وحقق إشبيلية فوزه الخامس على التوالي في الدوري ليتقدم إلى المركز الثالث برصيد 45 نقطة وبفارق تسع نقاط عن أتليتيكو مدريد المتصدر، بينما يتقدم بنقطتين على برشلونة وبقي ويسكا في المركز الأخير وله 16 نقطة.