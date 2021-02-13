باريس سان جرمان يحقق الأهم ويتفوق على نيس 2-1

حقق باريس سان جرمان حامل اللقب الأهم بفوزه على ضيفه نيس 2-1 السبت في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة فرنسا في كرة القدم، وانتزع الصدارة مؤقتاً من ليل.

وسجل الألماني يوليان دراكسلر (22) والإيطالي مويز كين (76) هدفي باريس سان جرمان، والبرتغالي روني لوبيش (50) هدف نيس.

وعانى باريس سان جرمان الأمرين لتحقيق الفوز وبدا تأثره الكبير بغياب نجومه البرازيلي نيمار والأرجنتيني انخل دي ماريا والإيطالي ماركو فيراتي؛ بسبب الإصابة؛ حيث اضطر مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو إلى إشراك دراكسلر وكين أساسيين في خط الهجوم إلى جانب مواطنه ماورو إيكاردي والنجم كليان مبابي الذي لم يكن موفقاً في المباراة.

وأنجز باريس سان جرمان المهمة المحلية على أكمل وجه، قبل رحلته إلى إسبانيا لمواجهة برشلونة في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وهو الفوز السادس على التوالي لباريس سان جرمان على أرضه والثالث على التوالي منذ خسارته المفاجئة أمام لوريان 2-3 في المرحلة الثانية والعشرين، والسابع عشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 54 نقطة بفارق الأهداف أمام ليل الذي يستضيف بريست الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، مني نيس بخسارته الحادية عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر.

ونجح باريس سان جرمان في افتتاح التسجيل عندما مرر الألماني ثيلو كيهرر كرة عرضية أمام المرمى تابعها ايكاردي بيسراه فارتدت من القائم الأيمن وتهيأت أمام دراكسلر فتابعها بيمناه داخل المرمى (22).

وأهدر الجزائري الأصل أمين غويري فرصة إدراك التعادل عندما تلقى كرة عرضية من أليكسيس كلود موريس سددها فوق العارضة (41). ونجح نيس في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني عبر مهاجمه البرتغالي روني لوبيش بتسديدة قوية بيمناه داخل مرمى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس (50). وانتظر فريق العاصمة الدقيقة 76 لتسجيل هدف الفوز عبر كين بضربة رأسية إثر تمريرة من مسافة قريبة لايكاردي تابعها داخل المرمى الخالي (76).