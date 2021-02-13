بطولة فرنسا: سان جرمان يحقق الأهم وينتزع الصدارة موقتاً من ليل

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باريس: حقق باريس سان جرمان حامل اللقب الأهم بفوزه على ضيفه نيس 2 1 السبت في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة فرنسا في كرة القدم، وانتزع الصدارة مؤقتاً من ليل.

وسجل الالماني يوليان دراكسلر (22) والايطالي مويز كين (76) هدفي باريس سان جرمان، والبرتغالي روني لوبيش (50) هدف نيس.

وعانى باريس سان جرمان الأمرين لتحقيق الفوز وبدا تأثره الكبير بغياب نجومه البرازيلي نيمار والأرجنتيني انخل دي ماريا والايطالي ماركو فيراتي بسبب الاصابة، حيث اضطر مدربه الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الى اشراك دراكسلر وكين أساسيين في خط الهجوم الى جانب مواطنه ماورو إيكاردي والنجم كليان مبابي الذي لم يكن موفقاً في المباراة.

وأنجز باريس سان جرمان المهمة المحلية على أكمل وجه، قبل رحلته إلى إسبانيا لمواجهة برشلونة في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وهو الفوز السادس على التوالي لباريس سان جرمان على أرضه والثالث على التوالي منذ خسارته المفاجئة أمام لوريان 2 3 في المرحلة الثانية والعشرين، والسابع عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 54 نقطة بفارق الأهداف أمام ليل الذي يستضيف بريست الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، مني نيس بخسارته الحادية عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر.

ونجح باريس سان جرمان في افتتاح التسجيل عندما مرر الالماني ثيلو كيهرر كرة عرضية امام المرمى تابعها ايكاردي بيسراه فارتدت من القائم الايمن وتهيأت امام دراكسلر فتابعها بيمناه داخل المرمى (22).

وأهدر مبابي فرصة ذهبية للتعزيز عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من الارجنتيني لياندرو باريديس خلف الدفاع وامام الحارس الارجنتيني والتر بينيتيس لكنه سددها ضعيفة بيني يدي الاخير (39).

وكاد الجزائري الاصل أمين غويري فرصة ادراك التعادل عندما تلقى كرة عرصية من أليكسيس كلود موريس سددها فوق العارضة (41).

ونجح نيس في ادراك التعادل مطلع الشوط الثاني عبر مهاجمه البرتغالي روني لوبيش بتسديدة قوية بيمناه داخل مرمى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس (50).

وانتظر فريق العاصمة الدقيقة 76 لتسجيل هدف الفوز عبر كين بضربة رأسية اثر تمريرة من مسافة قريبة لايكاردي تابعها داخل المرمى الخالي (76).

ويلعب لاحقا رينس مع لنس، وليون مع مونبلييه.