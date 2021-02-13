شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 13/ 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى، اليوم، السبت، الموافق 13/ 2 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها، مواجهة المريخ السوداني باستاد القاهرة بدلاً من السلام، متحف الفيفا يستعرض قميص الأهلى بعد التتويج ببرونزية العالم، وموسيماني يخطط لإعادة سياسة التدوير بسبب ضغط المباريات.

الاهلي يواجه المريخ السوداني باستاد القاهرة بدلاً من السلام

تلقى النادي الأهلي تأكيدات بإقامة مباراة المريخ السوداني الثلاثاء المقبل فى أولى مباريات الأحمر بدور المجموعات بدروي أبطال أفريقيا باستاد القاهرة بدلاً من استاد الأهلي فى السلام، ويقام اللقاء فى التاسعة مساءً.

متحف الفيفا يستعرض قميص الأهلى بعد التتويج ببرونزية العالم.. فيديو

تسلم متحف فيفا فى زيورخ التابع للاتحاد الدولى لكرة القدم قميص الأهلى الذى شارك به فى بطولة كأس العالم للأندية، التى أقيمت مؤخرا فى العاصمة القطرية الدوحة فى الفترة من 4 حتى 11 فبراير، وتوج بها نادى بايرن ميونخ الألمانى، وحصل المارد الأحمر على المركز الثالث والميدالية البرونزية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلى بركلات الترجيح.

موسيماني يخطط لإعادة سياسة التدوير بسبب ضغط المباريات

ينوى الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى، اللجوء إلى طريقة التدوير فى إشراك اللاعبين بالمباريات لتخفيف الحمل البدنى للاعبين الأساسيين، بسبب ضغط المباريات الذى ينتظر المارد الأحمر بعد انتهاء مشاركته فى كأس العالم للأندية، سواء فى بطولات الدورى وكأس مصر ودورى أبطال أفريقيا.

كريم نيدفيد ينتظم فى تدريبات الأهلى الأسبوع المقبل

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، موعد انتظام كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأحمر في التدريبات الجماعية لفريقه، مؤكدًا أن اللاعب سينتظم في التدريبات الجماعية بدءًا من الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من أداء برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة منذ فترة طويلة.

الأهلى يفقد التونسى على معلول فى 3 مباريات.. تعرف عليها

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى، غياب على معلول لاعب الفريق لمدة أسبوعين بسبب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية. وقال أحمد أبو عبلة إن اللاعب أجرى أشعة رنين فور الوصول من الدوحة، بعدما تعذر ذلك بسبب الإجراءات الاحترازية ووجود البعثة داخل كبسولة طبية فى مقر إقامتها فى الدوحة، وأثبتت الأشعة إصابته بشد فى العضلة الخلفية يستوجب العلاج لمدة أسبوعين، لينفى كل الأحاديث التى انتشرت بأن اللاعب هرب من مواجهة البايرن، وهو ما جعل معلول يرد على كل من قال ذلك.

كيف يستعد الأهلي لمواجهة المريخ السودانى فى دور المجموعات الأفريقى؟

أغلق الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى ملف بطولة كأس العالم للأندية التى شارك فيها مؤخراً، وبدأ التفكير فى الملف الأفريقي، حيث يستعد المارد الأحمر لمباراة المريخ السودانى ببطولة دورى أفريقيا، ونلقى فى السطور التالية الضوء على تفاصيل استعدادات الأهلى لمواجهة المريخ.

لجنة التخطيط للكرة بالاهلي تجتمع مع موسيماني.. اعرف السبب

تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خلال الفترة القليلة المقبلة لمناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة بعد التتويج بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية.