شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: التقليل من مونديال الأندية غرضه إحباط الأهلي.. ومعلول قائد بلا شارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد وائل جمعة نجم الأهلي السابق من يقلل من البطولات التى يشارك فيها الأهلي قائلا، "من يفعل ذلك يحاول إحباطك رغم أنه لا يلعب فى بطولة مثل هذه البطولات، وهذا فخر وشرف لنا كأهلاوية وفرحة أسعدت كل الأهلاوية".

وقال الضخرة، فى تصريحات لبرنامج "الأهلي في المونديال" على قناة الأهلي، "اللاعبون معذورون أن كورونا حرمتهم من متابعة جمهور الأهلي الحقيقي وما شافوش جمهور الاهلي على حق وأن الملعب يكون مليان بـ60 ألف مشجع أو أكثر".

وأضاف وائل جمعة، "كنت متواصلا مع اللاعبين ومحمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ أثناء وجودهم فى قطر، والبطولة كلها مكاسب للأهلي على كل النواحي التسويقية والفنية والإدارية، أولا رجع اسم الأهلي في كل مكان فى العالم وفي وكالات الأنباء وفى كل القارات ولما تلعب أمام أكبر فريق فى أوروبا وكل اللاعبين الكبار المدعوين لحضور البطولة تغنوا في الأهلين ومن ضمن المكاسب الفنية هتنقل اللعيبة لحتة تانية لأن الجيل ده مشافش كأس العالم للأندية ولما تروح مرة واحدة هتعرف وتاخد خبرات".

وتابع، "برونزية المونديال هتدي موسيماني ثقة كبيرة يشتغل ويعرف طموحاته رايحة لفين، زيادة عدد الأندية المشاركة في كأس العلم للأندية ستفقد البطولة قيمتها لأنها خاصة بأبطال القارات، والأهلي لا يزال يحتاج للتدعم خاصة مركز رأس الحربة، ومن أكبر مكاسب الأهلي في البطولة بدر بانون".

وعن الاتهامات التي طالت علي معلول بشان التهرب من المباريات قال وائل جمعة، "معلول شخصية تليق بالأهلي وقائد بدون شارة وأداؤه معروف وليس هو من يهرب فى مباراة، وبالتأكيد حدثت له إصابة وخوفه على الفريق يجبره على عدم الاستمرار فى الملعب، وخروجه قد يكون فى مصلحة الفريق لأن من يلعب بدلا منه سيلعب بكامل قوته، وعليه أن يغلق أذنيه أمام أي انتقادات بخلاف جمهور الأهلي ولديه فكرة ويستطيع التمييز على هدف الشخص الذي ينتقده من هذا الكلام".

وأضاف جمعة، "هذه المجموعة تجمعها الحب والشناوى القائد المناسب ولديه حب وإخلاص كبير للأهلي".