شكرا لقرائتكم خبر عن الرقم 3 "فأل حسن" في إنجازات موسيمانى مع الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الرقم "3" يمثل فأل حسن على الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، خصوصا بعدما أصبح الفتى الأسمر ثالث مدرب يقود المارد الأحمر في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للأندية، بعد الأسطورة البرتغالى مانويل جوزيه وحسام البدري.

وبات موسيماني ثالث مدرب من قارة أفريقيا يتواجد بين الثلاثة الكبار بعد مدرب الرجاء المغربي ومدرب مازيمبي الكونغولى ليصبح الرقم 3 بشرة خير للمدرب الجنوب أفريقى الذى سطر تاريخ جديدا داخل القلعة الحمراء.

وتوج موسيمانى مع الأهلى بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد خوضه ثلاث مباريات أمام الوداد المغربي ذهابا وإيابا بالإضافة إلى لقاء النهائي أمام الزمالك الذى انتهى بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف سجلهما عمرو السولية ومحمد مجدى قفشة للأهلى بينما أحرز هدف الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا".

الرقم "3" لم يكف عن منح الهدايا للجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى حيث توج الأحمر بلقب كأس مصر معه بعد خوض ثلاث مباريات الأولى كانت أمام أسمنت أبو قير وانتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف والثانية أمام الاتحاد السكندري وانتهت بفوز الأحمر 2 -1 والأخيرة أمام طلائع الجيش والتي حسمت للأهلى بركلات الترجيح.

نجح النادى الأهلى في تحقيق المركز الثالث فى كأس العالم للأندية، والتتويج بالبرونزية على حساب بالميراس البرازيلي، في البطولة التي أقيت في العاصمة القطرية "الدوحة". وعادل المارد الأحمر إنجازه التاريخي فى 2006، وحقق برونزية المونديال بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس فى لقاء تحديد المركز الثالث، ليصبح الفريق العربي والأفريقي الوحيد الذى توج بميداليتين في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية، فعلى الصعيد القاري، حصل مازيمبي الكونغولي الديمقراطي على فضية عام 2010، والرجاء البيضاوي المغربي على نفس الميدالية عام 2013.

وعادت بعثة الأهلى عصر الجمعة إلى مصر ليغلق الفريق صفحة المونديال ويعود للمنافسات التي تنتظره، حيث سيكون أمام 4 مهام كبرى، نستعرضها فى التقرير التالى..

البحث عن العاشرة

يواجه الأهلي بطل أفريقيا نظيره المريخ السوداني الثلاثاء المقبل، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأبطال في بداية حملة الدفاع عن اللقب ويأمل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني فى تحقيق الفوز ببداية مشوار أفريقيا بعدما تغلب منافسه سيمبا التنزاني على نظيره فيتا كلوب الكونغولي طرفي المجموعة.

صدارة الدوري

وينتظر الأهلي تحديا آخر وهو العودة لصدارة الدوري الممتاز بعد فقدانه قبل السفر لمونديال الأندية، حيث يسعى الأهلي للاستفادة من تعثر منافسه وغريمه الزمالك متصدر المسابقة الحالية بـ26 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الأحمر، ويتبقى للأهلي مباراتان مؤجلتان وحال تمكن الأهلي من الفوز فى اللقاءين يستعيد الصدارة وبفارق نقطة عن الزمالك، حيث سيبدأ عودته للدوري بمواجهة طلائع الجيش نهاية الشهر الجارى.

السوبر الأفريقي

في رحلة البحث عن الخماسية وتسطير موسم تاريخي، يسعى الأهلي لتحقيق السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي، ويأمل الأهلي فى التتويج بالبطولة رقم 7 فى تاريخه، وتعزيز صدارته لأكثر الفرق تحقيقًا لهذه البطولة ويليه غريمه الزمالك بـ4 بطولات.

كأس مصر

ويستقبل الأهلي نظيره النصر الذي يلعب في الدرجة الثانية في إطار الجولة الـ 32 من كأس مصر، ويرغب في الفوز في بداية حملة الدفاع عن اللقب، حيث يسعى للابتعاد عن مفاجآت الكأس.