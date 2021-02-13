شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة أيمن أشرف يحتفل بالميدالية البرونزية بقميص والدها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل اللاعب أيمن أشرف نجم فريق الأهلي، بالفوز بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية بصحبة ابنه، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر خاصية الاستوري على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورتين لابنته "فاطمة" وهى يرتدى قميص والدها والميدالية.



ابن ايمن أشرف

وأكد أيمن أشرف لاعب الأهلى، في وقت سابق، أن الفوز بالميدالية البرونزية بمونديال الأندية مستحق للأحمر، خاصة أن اللاعبين كانوا على قلب رجل واحد.



نجل ايمن أشرف

وأضاف لاعب الفريق الأحمر في تصريحات لقناة الأهلى، أن الجمهور كلمة السر في الفوز بالمباريات.

وحقق الأهلى إنجازاً رائعاً بالفوز بالمكرز الثالث في مونديال الأندية الذي أختتم، الخميس، بقطر ليُعيد المارد الأحمر إنجاز البرونزية بعدما سبق وحققه عام 2006 ، ونرصد في القرري التالي مشوار الأهلي في مونديال الأندية الأخير.

وعبر أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالإنجاز الذي حققه الفريق ‏اليوم بحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي ‏بركلات الترجيح 3-2، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، مؤكدًا أن روح الأهلي كانت وراء هذا الإنجاز الكبير.‏



ايمن أشرف يحتفل بالبرونزية