شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يختار 22 لاعبا لمواجهة النجوم فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، على الدخول فى معسكر مغلق بـ22 لاعبا لمباراة كأس مصر أمام النجوم فى الدور الـ32، والمقرر لها الثانية والنصف عصر غد الأحد على ملعب الحدود بالمكس.

وتغلب فريق الاتحاد السكندرى على الإسماعيلى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى المواجهة المؤحلة من الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى باللقاء الذى اقيم على ستاد برج العرب بالاسكندرية.

وجاءت قائمة الاتحاد كالتالى:

حراسه المرمى: عماد السيد وصبحى سليمان

الدفاع: دايمون لوى ومحمود رزق وهشام صلاح والسيد سالم وصبرى رحيل ومحمد عطوه ومروان النجار وكريم الديب.

خط الوسط: حسام عاشور واحمد نبيل مانجا واحمد راشد وخالد الغندور وعبد الغنى محمد واحمد حجى وعبد السميع سيمو وفوزى الحناوى.

خط الهجوم: روماريو واوكوى ومحمد الصباحى وخالد قمر.

ويغيب عن اللقاء رزاق سيسيه ومرزان عطيه وكريم يحيى للإيقاف، ومحمود شعبان وكريم ممدوح للإصابة، وعمار حمدى لأسباب فنية.