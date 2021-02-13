شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الزمالك يوفر طائرة خاصة لسفر الفريق إلى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت إدارة نادى الزمالك فى توفير طائرة خاصة لسفر بعثة الفريق الكروى الأول إلى السغال من أجل مواجهة تونجيث يوم 23 فبراير الجاري، فى ثانى جولات دوري المجموعات الأفريقي، حيث اتفقت إدارة النادى مع أحد شركات الطيران على توفير الطائرة الخاصة لبعثة الفريق بشكل رسمى.

وترغب إدارة نادى الزمالك فى تذليل كافة العقبات أمام الفريق قبل السفر إلى السنغال لمواجهة فريق تونجيث، لاسيما أن مسئولى الزمالك كانوا أحالوا ملف السفر إلى السنغال لوزارة الشباب والرياضة، بعد تلقى إخطار رسمى يفيد بحجز هيئة التأمينات على أرصدة النادى فى البنوك لعدم الالتزام بسداد مديونيات القلعة البيضاء فى الفترة الماضية.

ووصلت مديونيات نادي الزمالك لما يقرب من 350 مليون جنيه، تنوعت بين مستحقات لاعبين قديمة وجديدة، بخلاف مقدمات العقود، ومستحقات متأخرة أيضًا لجميع فرق النادى ما بين كرة سلة ويد وألعاب أخرى، وكذلك العاملين بالقلعة البيضاء.

ويواجه الزمالك أزمة أخرى بعدما رفض اتحاد الكرة تأجيل مباراته أمام حرس الحدود فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، المقرر لها 20 فبراير الجارى، حيث يرغب الزمالك فى السفر إلى السنغال صباح يوم 20 فبراير لمواجهة تونجيث السنغالي يوم 23 من الشهر ذاته، واستقر مسئولو القلعة البيضاء على تقديم طلب جديد للجبلاية من أجل العمل على تذليل كافة العقبات أمام الفريق الأبيض الذى يشارك فى البطولة الأفريقية، ويقع فى المركز الثالث بترتيب مجموعته.