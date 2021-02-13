شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضية المصرية اليوم السبت 13 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 13 / 2 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها توفير الزمالك طائرة خاصة للسفر إلى السنغال ومواجهة تونجيث البطولة الأفريقية.

وفرت إدارة نادى الزمالك فى توفير طائرة خاصة لسفر بعثة الفريق الكروى الأول إلى السغال من أجل مواجهة تونجيث يوم 23 فبراير الجاري، فى ثانى جولات دوري المجموعات الأفريقي، حيث اتفقت إدارة النادى مع أحد شركات الطيران على توفير الطائرة الخاصة لبعثة الفريق بشكل رسمى. وترغب إدارة نادى الزمالك فى تذليل كافة العقبات أمام الفريق قبل السفر إلى السنغال لمواجهة فريق تونجيث، لاسيما أن مسئولى الزمالك كانوا أحالوا ملف السفر إلى السنغال لوزارة الشباب والرياضة، بعد تلقى إخطار رسمى يفيد بحجز هيئة التأمينات على أرصدة النادى فى البنوك لعدم الالتزام بسداد مديونيات القلعة البيضاء فى الفترة الماضية.

كريم نيدفيد ينتظم فى تدريبات الأهلى الأسبوع المقبل

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، موعد انتظام كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأحمر في التدريبات الجماعية لفريقه، مؤكدًا أن اللاعب سينتظم في التدريبات الجماعية بدءًا من الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من أداء برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة منذ فترة طويلة. قال طبيب الأهلي في تصريحات لـ"الخليج 365" إن كريم نيدفيد يحتاج لإجراء بعض القياسات اللازمة لمعرفة الفروق العضلية لدى اللاعب قبل نزول التدريبات الجماعية بعد الغياب الطويل عن المشاركة في التدريبات والمباريات، على أن ينتظم في التدريبات بدءًا من الأسبوع المقبل.

الزمالك يُجدد طلب تأجيل مواجهة الحرس بسبب السفر إلى السنغا استقر مسئولو نادى الزمالك على تجديد طلب تأجيل مباراته أمام حرس الحدود فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، المقرر لها 20 فبراير الجارى، وذلك بعدما رفض اتحاد الكرة الطلب الأول بتأجيل اللقاء، وتمسك بإقامته فى الموعد المحدد. ويرغب الزمالك فى السفر إلى السنغال صباح يوم 20 فبراير لمواجهة تونجيث السنغالي يوم 23 من الشهر ذاته، فى دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، واستقر مسئولو القلعة البيضاء على تقديم طلب جديد للجبلاية من أجل العمل على تذليل كافة العقبات أمام الفريق الأبيض الذى يشارك فى البطولة الأفريقية، ويقع فى المركز الثالث بترتيب مجموعته.

لجنة التخطيط للكرة بالاهلي تجتمع مع موسيماني.. اعرف السبب

تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خلال الفترة القليلة المقبلة لمناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة بعد التتويج بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية. وترغب اللجنة، التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف، مناقشة موسيماني في بعض الأمور الخاصة بالفريق، سواء فيما يتعلق بالترتيب لصفقات الصيف من الآن، وكذلك موقف بعض اللاعبين المُرشحين للرحيل عن النادى بنهاية الموسم الجارى، وغيرها من التفاصيل الأخرى الخاصة بفريق الكرة.

يوفيتش يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة لافيينا.. واستبعاد محمد صبحى

أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي، بقيادة البوسني دراجان يوفيتش، قائمة الفريق المتجهة إلى السويس استعدادا لمباراة دور الـ32 من بطولة كأس مصر أمام نادي لافيينا. وأنهى الإسماعيلي استعداداته للقاء دور الـ32 من كأس مصر المقرر إقامته غدا بمدينة السويس فى الثانية والنصف ظهرا أمام فريق لافيينا. وضمت قائمة الإسماعيلى كلاً من: محمد مجدى ، محمد فوزي ، عمر الوحش ، عماد حمدي ، مروان صحراوى ، محمد بيومي ، مصطفى فارس ، حسين السيد ، مدحت فقوسة ، اري بابل ، محمد صادق ، شكري نجيب ، رضوان شريفي ، نادر رمضان ، زياد طارق ، محمد مصيلحي ، بينسون شيلونجو ، محمد حسن ، احمد كاستلو ، مصطفى الزناري .

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة فرجانى ساسى فى مواجهة مولودية الجزائر

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بنادي الزمالك، حقيقة تعرض الدولي التونسي فرجاني ساسى لاعب وسط الفريق الأول، بالتواء في الكاحل خلال مواجهة مولودية الجزائر التىجمعتهما بالأمس، بافتتاح مشوار الأبيض بدورى المجموعات لدورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بالتعادل السلبي، وأوضح طبيب الفريق في تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن إصابة ساسي "بسيطة جدًا" ولا تحتاج أشعة، أو خضوع اللاعب لفحوصات طبية، مضيفا أن اللاعب سيكون جاهزًا لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

صلاح محسن يواجه شبح الغياب عن الأهلي أسبوعين بسبب الأمامية

يواجه صلاح محسن، مهاجم الأهلي، شبح الغياب عن الفريق لمدة أسبوعين بسبب الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق فى بطولة كأس العالم للأندية بشد فى العضلة الأمامية. وتعرض صلاح محسن للإصابة قبل مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية أول أمس، الخميس، والتى فاز فيها الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.

الجونة يهزم كيما أسوان 6/1 ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

نجح فريق الجونة فى التأهيل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر عقب الفوز على كيما أسوان بنتيجة 6/1 بالمباراة التي جمعتهما باستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات دور الـ 32 للبطولة. وسجل سداسية فريق الجونة محمود الشبراوى وإسلام عبد النعيم ولؤى وائل وعمورى وإدريس إمبوبو ( هدفين ) بينما جاء هدف كيما أسوان الوحيد عن طريق اللاعب تاحا .

بتروجت يهزم المقاولون 3/1 ويتأهل لدور الـ 16 في كأس مصر