شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف: كيف كان سيشارك معلول ضد بالميراس رغم تأكد غيابه أسبوعين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، حالة اللغط التي أثارها قرار مشاركة علي معلول الظهير الأيسر في مباراة بالميراس بلقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية، قبل أن يتم إعلان غياب اللاعب لمدة أسبوعين فور العودة إلى مصر.

وأعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب علي معلول لمدة أسبوعين، بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

قال أبو عبلة في تصريحات لـ"الخليج 365" إن معلول يرغب في المشاركة بمباراة بالميراس والفحص المبدئي الذي أجريناه على اللاعب أثبت أنه شد بسيط في العضلة الخلفية، ولكن لم يكن متاحا لنا إخضاعه لأشعة رنين مغناطيسي بسبب نظام الفقاعة الطبية التي خضعت لها بعثة الأهلي منذ الوصول إلى قطر وحتى العودة إلى مصر.

فجر طبيب الأهلي مفاجأة بأن علي معلول كان يرغب في استكمال مباراة بايرن ميونيخ لحماسه الشديد، وأن اللاعب كان يرغب في استكمال المباراة ولكن رأينا أنه من الأفضل إراحة اللاعب خوفًا من تفاقم الإصابة.

أوضح أن أشعة الرنين التي أجريناها على معلول أثبتت أنه يعاني من إصابة بشد بسيط في العضلة الخلفية، وكان من الممكن مشاركته ولكن هناك خطورة عليه، لذا فضل الجهاز الفني منحه راحة 15 يوما لأداء برنامج علاحي والتعافي من الشد، والعودة للمشاركة مع الأهلي مجددا.