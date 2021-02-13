شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السنبلاوين: مذكرة رسمية للجبلاية للحصول على نقاط مباراة منية سمنود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد رعب، رئيس نادى السنبلاوين، أن ما حدث لفريقه اليوم أمام منية سمنود ضمن مباريات الجولة 14 للمجموعة التاسعة التى تنظمها منطقة الدقهلية بالقسم الثالث لا يمت للرياضة، وأنه سيقدم مذكرة تفصيلية بما حدث فى المباراة مع تفريغ الفيديوهات التى تم تسجيلها للاشتباكات التى صاحبت المباراة فى نهايتها وتقديمها للمنطقة واتحاد الكرة.

وأضاف رئيس السنبلاوين، فى تصريحات لليوم السابع، أن القصة بدأت عندما أشار حكم المباراة لاحتساب 7 دقائق وقتا بدلا من الضائع للمباراة، وكان وقتها فريقه متقدما بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إلا أن الحكم مد الوقت الإضافى لـ10 دقائق، وفى الدقيقة الأخيرة نجح منية سمنود فى إدراك هدف التعادل، ثم قام الجهاز الإدارى وبعض الجماهير التى كانت حاضرة للمباراة باقتحام الملعب والاعتداء على لاعبيه والجهاز الفنى بالضرب.

واختتم أحمد رعب حديثه بأنه سيسلك كل الطرق القانونية للحفاظ على حقوق ناديه فى الحصول على الثلاث نقاط .

وأسفرت مباريات الجولة 14 للمجموعة التاسعة التي أقيمت اليوم عن النتائج التالية :-

فوز شربين علي ميجا 2-0.

فوز شيكو على عمال المنصورة 2-1.

فوز شباب بدواي علي دقادوس 4-2.

فوز الخيارية على كهرباء طلخا 1-0.

تعادل المنزلة مع الأمير 2-2.

وتعادل بلقاس مع مياه الدقهلية 0-0.

وحصل نبروه على راحة في هذه الجولة.