شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة البدرى.. 19 لاعبًا إسماعيلاويا ضربتهم لعنة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

– الأولى لـ "حسنى عبد ربه"

حيث كانت البداية عندما أصيب، خلال أحد التجارب الودية للدراويش قبل بدء دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا يوليو 2010.

– الأولى لـ "صالح أحمد"

تعرض لاعب الإسماعيلى مواليد 93 لهذه الإصابة سبتمبر 2012 بعد تصعيده إلى الفريق الأول نظرًا لحاجته لمدافع أيسر فى ذات التوقيت.

– الثانية لـ "حسنى عبد ربه"

أصيب للمرة الثانية بهذه الإصابة خلال اعارته من الإسماعيلى لفريق النصر السعودى فى إحدى المباريات المحلية يوم 18 أبريل 2013.

– "شريف رجب"

فى يناير 2014 تعرض المدافع الأيمن للإسماعيلى لهذه الإصابة خلال أحد التدريبات الجماعية استعدادًا للمباريات المحلية.

– الثانية لـ "صالح أحمد"

عقب عودة المدافع الأيسر للدراويش من الإصابة الأولى، أصيب فى المران الجماعى لفريقه فى مايو 2014.

– "باشيرو عبدول"

تعاقد الإسماعيلى مع لاعب غانى مع بداية عام 2014، لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق مع أولى مشاركاته فى مباراة اتحاد الشرطة بالعباسية، سجل هدفًا من تصويبة رائعة قبل أن يتعرض لهذه الإصابة فى نفس اللقاء.

– الثالثة لـ "حسنى عبد ربه" بجانب محمود متولى

أصيب الثنائى خلال مباراة فريقهما ضد النصر فى أحد مباريات الدورى العام، وذلك يوم 27 ديسمبر 2014، والتى فاز بها الدراويش بهدف نظيف.

– الأولى لـ "محمود عبد العزيز"

تعرض لاعب خط وسط الدراويش للإصابة خلال مباراة فريقه ضد الأهلى ضمن منافسات الدورى العام فى أبريل 2015.

– "كريم إمام"

فى يونيه 2015 أصيب مهاجم الإسماعيلى مواليد 96 بهذه الإصابة بعد كرة مشتركة مع أحد زملائه فى أول مران جماعى له مع الفريق الأول.

– الثانية لـ "محمود عبد العزيز"

عودة اللاعب من الإصابة الأولى لم تستمر طويلًا حيث أصيب للمرة الثانية فبراير 2016 خلال أحد التدريبات الجماعية ضمن التحضيرات للمنافسات المحلية.

– "محمد صبحى"

يواصل الإسماعيلى إستعداداته لمواجهة إنبى ضمن جولات الدورى العام مايو 2016، خلال المران تعرض حارس الدراويش للإصابة بعد كرة مشتركة بينه وبين مروان محسن مهاجم الفريق فى ذات التوقيت.

– "محمد عبد السميع"

تعرض صانع ألعاب الإسماعيلى مواليد 99، لهذه الإصابة فى ديسمبر 2016 بعد أن ظهر بشكل جيد وأصبح عنصرًا أساسيًا مع الفريق الأول ومنتخب مصر للشباب.

– "عبد الله حسن"

فى أحد مباريات دورى الجمهورية أصيب لاعب فريق 98 بهذه الإصابة، وذلك فى يناير 2017

– "محمد البحيرى"

ديسمبر 2017 أصيب لاعب فريق 2001 بهذه الإصابة التى أبعدته فترة كبيرة عن صفوف الدراويش خلال منافسات دورى الجمهورية.

– "إسلام لوكا"

خلال إحدى مباريات فريق الإسماعيلى لكرة الصالات، تعرض اللاعب لهذه الإصابة فى أبريل 2018.

– "أحمد سمير"

مدافع الدراويش مواليد 99 من العودة إلى الملاعب، بعد أن تعرض لها فى أحد مباريات دورى الجمهورية فى مايو 2018.

– "أحمد أشرف الأوزعة"

لاعب الإسماعيلى مواليد 2001 تعرض لهذه الإصابة فى أحد مباريات دورى الجمهورية، مع بداية تألقه مع الفريق بعد أن أصبح محط أنظار ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب مصر للناشئين.

– "نادر رمضان"

تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد القطن الكاميرونى ضمن منافسات دورى أبطال أفريقيا آواخر ديسمبر 2018

– "محمد عيسى"

أصيب لاعب فريق 2000 قبل شهر بهذه الإصابة خلال أحد المباريات الودية ضمن فترة الإعداد للموسم الحالى.

"أحمد أيمن"

تعرض لها خلال مباراة الإسماعيلي والجونة ضمن منافسات الأسبوع الثالث بمسابقة الدورى العام الحالى.

كما أصيب أيضا بتلك اللعنة لاعبا ٢٠٠٣ محمد حسين ومحمد الشبراوى.