شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مهام تنتظر الأهلى بعد مونديال الأندية.. العاشرة وصدارة الدورى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النادى الأهلى في تحقيق المركز الثالث فى كأس العالم للأندية، والتتويج بالبرونزية على حساب بالميراس البرازيلي، في البطولة التي أقيت في العاصمة القطرية "الدوحة". وعادل المارد الأحمر إنجازه التاريخي فى 2006، وحقق برونزية المونديال بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس فى لقاء تحديد المركز الثالث، ليصبح الفريق العربي والأفريقي الوحيد الذى توج بميداليتين في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية، فعلى الصعيد القاري، حصل مازيمبي الكونغولي الديمقراطي على فضية عام 2010، والرجاء البيضاوي المغربي على نفس الميدالية عام 2013.

وعادت بعثة الأهلى عصر الجمعة إلى مصر ليغلق الفريق صفحة المونديال ويعود للمنافسات التي تنتظره، حيث سيكون أمام 4 مهام كبرى، نستعرضها فى التقرير التالى..

البحث عن العاشرة

يواجه الأهلي بطل إفريقيا نظيره المريخ السوداني الثلاثاء المقبل، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأبطال في بداية حملة الدفاع عن اللقب.

ويأمل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني فى تحقيق الفوز ببداية مشوار أفريقيا بعدما تغلب منافسه سيمبا التنزاني على نظيره فيتا كلوب الكونغولي طرفي المجموعة.

صدارة الدوري

وينتظر الأهلي تحديا آخر وهو العودة لصدارة الدوري الممتاز بعد فقدانه قبل السفر لمونديال الأندية، حيث يسعى الأهلي للاستفادة من تعثر منافسه وغريمه الزمالك متصدر المسابقة الحالية بـ26 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الأحمر، ويتبقى للأهلي مباراتان مؤجلتان.

وحال تمكن الأهلي من الفوز فى اللقاءين يستعيد الصدارة وبفارق نقطة عن الزمالك، حيث سيبدأ عودته للدوري بمواجهة طلائع الجيش نهاية الشهر الجارى.

السوبر الأفريقي

في رحلة البحث عن الخماسية وتسطير موسم تاريخي، يسعى الأهلي لتحقيق السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي، ويأمل الأهلي فى التتويج بالبطولة رقم 7 فى تاريخه، وتعزيز صدارته لأكثر الفرق تحقيقًا لهذه البطولة ويليه غريمه الزمالك بـ4 بطولات.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلن عن موعد اللقاء هذا الشهر، لكنه تم تأجيله لأجل غير مسمى على أن يتحدد قريبًا.

كأس مصر

ويستقبل الأهلي نظيره النصر الذي يلعب في الدرجة الثانية في إطار الجولة الـ 32 من كأس مصر، ويرغب في الفوز في بداية حملة الدفاع عن اللقب، حيث يسعى للابتعاد عن مفاجآت الكأس.