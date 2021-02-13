إصابة زوجة وابن مدرب المنتخب السابق بـ"كورونا"

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود فايز المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر الوطنى عن إصابة زوجته وابنه أدهم بفيروس كورونا المستجد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكتب محمود فايز عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك": ألف سلامة لزوجتي العزيزة وأدهم حبيبي إيجابي كورونا يارب اشفي كل المرضي علي وجه الأرض".

ومن ناحية أخرى، تعافى محمد بركات مدير منتخب مصر الحالي ونجم الأهلي السابق من فيروس كورونا بعدما أجرى بركات مسحة طبية وجاءت نتيجتها سلبية.

وكان بركات تحسنت حالته خلال الأيام الماضية قبل أن يجري مسحة للاطمئنان على صحته وتأتى نتيجتها سلبية، حيث كان محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر يتابع حالته بشكل مستمر ومدى التزامه بالبروتوكول الطبي والعزل المنزلي خلال فترة إصابته.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهتي كينيا وتوجو خلال التوقف الدولي في شهر مارس المقبل ضمن تصفيات كاس الأمم الأفريقية.

المنتخب الوطني يحتاج نقطة واحدة فقط لضمان صعوده رسميًا حيث يملك 8 نقاط من تعادلين أمام كينيا وجزر القمر ثم فوزين على توجو.