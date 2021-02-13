شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: خوض مباراة الحرس فى موعدها يؤثر على مهمتنا الوطنية أمام تونجيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مصدر مسؤول بنادى الزمالك على قرار اتحاد الكرة برفض تأجيل مواجهة الفريق الكروى الأول أمام حرس الحدود فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، المقرر لها 20 فبراير الجارى، وتمسك مسئولو الجبلاية بإقامة المباراة فى موعدها، على الرغم من رغبة الزمالك فى السفر إلى السنغال صباح يوم 20 لمواجهة تونجيث السنغالي يوم 23 من الشهر ذاته، فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن قرار رفض تأجيل مواجهة الحرس سيؤثر على مشوار الفريق فى مهمته الوطنية بدورى أبطال أفريقيا، حيث يلعب الزمالك باسمه واسم الرياضة المصرية مثل الأهلى، والتعنت فى رفض تأجيل المباراة سيصيب اللاعبين بالإجهاد قبل مباراة مهمة وصعبة أمام الفريق السنغالى.

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك ستتقدم بطلب جديد لاتحاد الكرة لتأجيل لقاء الكأس يوم 20، متمنيًا أن يوافق الاتحاد على الطلب تلك المرة، والعمل على مساندة الفريق فى مشواره الأفريقى وليس العكس.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بترتيب مجموعته برصيد نقطة واحدة، حيث جاء ترتيب المجموعة بوجود الترجى فى المقدمة برصيد 3 نقاط، ثم مولودية الجزائر فى المركز الثاني بنقطة وحيدة، وخلفه الزمالك بنفس الرصيد، بينما يقبع بطل السنغال فى المركز الأخير بلا نقاط.