شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير عن هزيمة البايرن: عندهم أحسن لاعب في كل مركز.. لازم نبقى واقعيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سعد سمير، لاعب النادي الأهلي، أن بطولة كأس العالم مهمة للغاية بالنسبة للنادي الأهلي، مضيفا أن الهدف هو أن يفوز الفريق، وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم: "كنت مصابا بقى لى فترة وابتديت أرجع التدريبات، الإصابة كانت طويلة، وكان جمهور الأهلي مالي الاستاد، والكاميرات أظهرتني وأنا أبكي، وكان ذلك البكاء بسبب الشدة أثناء ضربات الجزاء في مباراة بالميراس".

وقال: "بالنسبة لمباراة بايرن ميونخ، والهزيمة في تلك المباراة، كل الجماهير ترغب أن يكون فريقها الأفضل في العالم، لكن على أرض الواقع هذا الفريق فاز على برشلونة وأتليتكو مدريد، وكنا نحاول أن نقفل المباراة وأن نخطف هدف، لابد أن نكون واقعيين، وهذا الفريق يضم أحسن لاعب في العالم بكل المراكز".