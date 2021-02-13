أهداف مباريات اليوم السبت 13 / 2 / 2021 بكأس مصر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم السبت الموافق 13 / 2 / 2021 مباراتان ببطولة كأس مصر حيث واجه المقاولون العرب فريق بتروجت على استاد السلام وأستضاف الجونة نظيرة كيما أسوان على ستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة.

بتروجت يهزم المقاولون 3/1 ويتأهل لدور الـ 16 في كأس مصر

خطف فريق بتروجت تأشيرة التأهل إلى دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، بعد الفوز على المقاولون العرب، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال مباراة دور الـ 32 التى جمعت الفريقين على استاد السلام، في واحدة من أقوى مفاجآت الكأس، وسجل أهداف بتروجت كل من محمود السيد شيكا ومحمود فيلكس ورشاد المتولي في الدقائق 14 و49 و65 من عمر المباراة، بينما سجل محمد حمدي زكي هدف المقاولون الوحيد في الدقيقة 90.