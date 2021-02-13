شكرا لقرائتكم خبر عن هشام محمد يشارك فى تدريبات المقاصة.. واستمرار غياب سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك هشام محمد لاعب المقاصة فى تدريبات فريقه الجماعية بعد فترة غياب عن المشاركة في مباريات الفريق الفيومي منذ إصابته بشد فى عضلة السمانة في مباراة غزل المحلة ضمن منافسات الدوري.

وغاب هشام محمد عن المشاركة فى مباريات فريقه ضد كل من الزمالك والاتحاد السكندري وسيراميكا والإنتاج الحربي، قبل أن يكون جاهزا للمشاركة مع فريقه في المباريات القادمة.

فيما يغيب عاصم سعيد لاعب المقاصة عن المشاركة في التدريبات بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية، وحاجته لأداء برنامج تأهيلي قبل نزول التدريبات الجماعية.

ويستعد المقاصة لمواجهة البنك الأهلي الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري.

وأصدر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة بيانا رسميا أعلن خلاله اعتماد خطة تطوير الكرة بالنادي في المرحلة المقبلة، وعقد اجتماع رسمي لمجلس الإدارة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة النادي، وبحضور المهندس أحمد عبد الخالق الراعي الرسمي للنادي، واللواء بكرى سليم المدير التنفيذي للنادي.