خطاب رسمي من اتحاد الكرة لوزير الشباب بشأن مسابقات الناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، خطابًا رسميًا لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد قرار تأجيل مسابقات الناشئين نظرًا لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، أعلنت خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين تأجيل المسابقات الرياضية للناشئين.

وجاء خطاب الاتحاد المصري لكرة القدم كالتالي:

السيد الدكتور / أشرف صبحي

وزير الشباب والرياضة

تحية طيبة .. وبعد

في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم وفي القلب منه أبناؤنا الناشئون وما يتعرضون معه من مخاطر عالية للتعرض لفيروس كورونا مع ارتفاع نفقات تطبيق الاجراءات الاحترازية في ملاعب كرة القدم.. فإننا نأمل في مراجعة أمر استمرار مسابقات المراحل السنية المختلفة في كرة القدم مقدرين مسلك الحكومة الرشيدة في استمرار النشاط الكروي على المستوى الأول لما في ذلك من عوائد اجتماعية واقتصادية، واثقين وملتزمين بقرار الدولة في هذا الشأن ثقة بأنه كالعادة سيكون في مصلحة الجميع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام وجزيل الشكر

رئيس اللجنة المكلفة بإدارة

الاتحاد المصري لكرة القدم