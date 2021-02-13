سعد سمير: لا بد من الواقعية.. بايرن يمتلك أفضل لاعب في كل مركز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد سعد سمير مدافع النادي الأهلي، أن تحقيق فريقه للمركز الثالث في كأس العالم للأندية بقطر سيزيد من طموحه في حالة مشاركته خلال السنوات المقبلة.

وأشار سمير في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم، إلى أن مواجهة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية كانت الأصعب للفريق، في ظل امتلاك الفريق الألماني لعدد كبير من اللاعبين المميزين.

وقال سمير: "في مواجهة بالميراس جماهير الأهلي كانت كثيرة في الملعب، بكيت بشدة خلال ركلات الترجيح بعد الوقت الأصلي، الأمر كان صعبًا وشعرت بشدة كبيرة".

وأكمل: "مواجهة بايرن ميونخ كانت الأصعب، كل جمهور يريد أن يكون فريقه هو الأفضل في العالم، لكن على أرض الوقع فإن هذا الفريق فاز على أندية مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد وغيرهم".

واختتم: "حاولنا أن نغلق المباراة ونخطف هدفًا، لكن لا بد من أن نكون واقعيين، بايرن ميونخ يمتلك أفضل لاعب في كل مركز، لكن تحقيقنا للمركز الثالث سيزيد من طموحنا في السنوات المقبلة".